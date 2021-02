Asia Argento a ‘Domenica In’: per lei la sorpresa della figlia Anna Lou

Asia Argento è stata ospite della puntata di Domenica In del 14 febbraio. Diversi i temi che l’attrice ha affrontato con Mara Venier, a partire dal suo libro autobiografico che ha svelato molti aspetti inediti della sua vita fino al rapporto con la madre Daria Nicolodi scomparsa di recente e con il padre Dario che l’ha raggiunta in studio in un secondo momento.

Nel corso della lunga intervista, l’emozione più visibile sul volto di Asia Argento si è colta quando, a sorpresa, la conduttrice ha annunciato il videomessaggio di Anna Lou, la figlia nata 19 anni fa dalla relazione con Morgan. “Sono fiera di quello che stai facendo e ringraziarti per quello che fai per me”, ha detto la ragazza alla sua mamma nel filmato trasmesso in studio: “Quello che abbiamo passato insieme lo sappiamo solo io e te. Sono immensamente grata di averti nella mia vita. So che ci sarai per sempre come io per te. Spero di rendervi fieri per tutto quello che faccio”.

Difficile per Asia trattenere le lacrime: “Mio padre dice di non piangere… E’ una gioia, sarebbero lacrime di gioia”, il commento dell’attrice - mamma anche di Nicola, 12 anni – che ha confidato di riconoscere nei suoi figli “un amore sublime”.

Asia Argento e il rapporto con la madre Daria Nicolodi

Asia Argento si è soffermata anche sul suo rapporto non semplice con la madre Daria Nicolodi da cui nel suo libro ha raccontato di essere stata picchiata da bambina. “Siamo riuscite a risolvere il nostro rapporto. Poco prima che sia ammalasse mi ha chiesto di chiamarla di più e io l’ho fatto”, ha confidato riferendosi all’ultimo periodo della vita della donna: “Nulla ti può preparare a uno shock del genere. Credo che abbia sofferto molto”.

Asia Argento e il suo rapporto con Fabrizio Corona

Negli ultimi tempi si è parlato un ritorno di fiamma tra Asia Argento e Fabrizio Corona, indiscrezioni su cui Mara Venier ha chiesto spiegazioni: “Ho capito chi è e sto benissimo. Ci facciamo grandi risate, balliamo, mangiamo, stiamo insieme, ridiamo. Forse siamo molto simili”, ha raccontato Asia, lasciando intendere come tra loro non ci sia nulla di più di una bella amicizia. Quanto al suo rapporto con Morgan, invece: “ Ci sentiamo, è tutto molto civile per il bene di mia figlia, per il suo e anche per il mio. Ci siamo lasciamo da anni, ora mi ricordo solo le cose belle”, ha chiarito Asia che in passato aveva avuto più di qualche conflitto con il padre di sua figlia.