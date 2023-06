Asia Argento, i dolci auguri per i 22 anni della figlia: "È un privilegio essere tua madre"

Oggi la figlia di Asia Argento e Morgan compie 22 anni. Per l'occasione Asia ha condiviso sui social alcuni scatti della sua 'bambina': da quando era piccola fino ad una foto che le ritrae insieme vestite eleganti. Argento festeggia Anna-Lou pubblicando anche qualche secondo di un video nel quale la figlia del maestro dell'orrore, Dario Argento, dà un bacino sul naso della figlia: un gesto tanto intimo quanto dolcissimo.

"Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita. Sono fiera di quello che sei, e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa. Happy irthday beloved daughter", queste le parole che accompagnano gli scatti inediti di Anna-Lou.

Da parte di Morgan ancora nessun augurio sui social, ma il frontman dei Bluvertigo non è molto avvezzo a questo tipo di esternazione ed è quindi possibile che non condivida alcun post o storia.

Anna-Lou e il desiderio di indipendenza

Per Anna-Lou l'indipendenza è arrivata presto anche perché incentivata da sua madre, Asia Argento: "Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori - ha dichiarato in un'intervista -. A parte che mia madre me l'ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

Da alcuni anni è fidanzata e convive a Roma con la compagna, ha molti progetti che probabilmente però non realizzerà in Italia: "Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove".