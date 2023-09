Asia Argento, le tenere foto con il figlio Nico per il suo compleanno: "Tu sei meglio di me"

Oggi il figlio minore di Asia Argento, Nicola Giovanni Civetta, compie 15 anni. Per l'occasione Asia ha condiviso delle dolci foto di Nicola, alcune di quando era piccolo e dormiva con un peluche, a corredo degli scatti l'attrice ha scritto parole di stima, amore e orgoglio per il suo bimbo: la sua "ode" a Nico.

"Ode a mio figlio Nico nel giorno del suo quindicesimo compleanno. Tanti auguri young man Nico Civetta, sei sempre stato un’anima speciale, ed oggi brilli più che mai", così inizia il messaggio di Argento. "Spesso le persone quando ci vedono dicono che ci assomigliamo, e per me non c’è complimento più lusinghiero. Siamo simili anche di carattere, e ci capiamo al volo, abbiamo gli stessi interessi, la stessa sensibilità. Però fortunatamente tu sei meglio di me, molto più avanti con la capoccia", scrive la madre orgogliosa.

"Sei una persona, un artista incredibile, ed io sono riconoscente di essere testimone di ogni tuo successo e orgogliosa di come superi gli ostacoli diventando sempre più forte. Mi insegni tanto. Ogni giorno. Grazie Nico di avermi scelta come madre in questa vita, grazie di tutto, di tutto quanto. Davvero. Tua, mamma", quelle di Asia sono parole bellissime e che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire dai propri genitori.

Nico, come lo chiama Asia, è nato dalla relazione dell'attrice con il regista Michele Civetta. I due si sposarono nell'agosto del 2008, quando Argento era incinta di Nicola Giovanni. Nel 2013 i due divorziarono e in un'intervista rilasciata poco dopo la separazione Argento dichiarò di essere una madre sola, in quanto Michele era un padre assente: "Sono una madre sola, con i padri che non aiutano - disse a Quotidiano.net - non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità".