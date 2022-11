Asia Argento senza veli. Lo scatto sexy lascia intravedere il seno (e molto altro)

Asia Argento torna a far parlare di sé per uno scatto copletamente nuda, o quasi, che ha catturato l'attenzione di tutti. L'attrice, regista e personaggio tv, sempre irriverente e trasgressiva, ha deciso di mostrarsi come mamma l'ha fatta pubblicando alcune foto su Instagram che non lasciano molto spazio all'immaginazione. La 47enne, infatti, ha pubblicato una carrellata di scatti sexy (e senza vestiti) dove a coprire il seno e le parti intime di Asia c'è soltanto la cintura da campione del mondo di MMA vinta dal suo fidanzato, 21 anni più giovane di lei, Michele Martignoni.

"Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA - ha scritto Asia affianco alle sue foto osé - Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, “The belt came to Rome and it will stay here”.

Asia, infatti, è fidanzata con un fighter professionista di arti marziali miste, uno sport da combattimento sempre più in voga, di cui è diventato campione del mondo e sembra essere più fiera che mai del suo compagno e del suo fisico mozzafiato. Così, l'attrice romana ha deciso di esprimere la sua gioia per la vittoria di Michele indossando la sua cintura da vincente e nient'altro mettendo in mostra il suo fisico da urlo a quasi 50 anni. Una mossa social che ha attirato l'attenzione di tutti e sommerso Asia di innumerevoli complimenti: "Bellissimi" hanno, infatti, dichiaranto in tanti, "Per una grande ci vuole un grande", ha scritto, invece, qualcun altro e c'è anche chi ha voluto sottolineare quanto sia bello vedere Asia al top della sua forma fisica e psicologica: "Una Asia finalmente di nuovo felice", "Una dea".