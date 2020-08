Asia Argento paparazzata insieme all'attore 17enne (FOTO)

Il settimanale Oggi pubblica le fotografie dell’arrivo a Fiumicino da Parigi di Asia Argento, 44 anni, con l’attore 17enne Andrea Pittorino. Lei accende una sigaretta e gli butta le braccia al collo, in attesa del taxi. Immagini che stanno facendo il giro della rete e che non sono state ancora commentate dai diretti interessati.

Chi è Andrea Pittorino

Ma chi è Andrea Pittorino? Classe 1992, romano, è un attore di tv e cinema. La sua ultima interpretazione importante è quella ne 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino, dove interpreta Paolo, che nella versione adulta sarà impersonato da Kim Rossi Stuart.

La recitazione è nella sua vita da tempo. Ha debuttato a quattro anni in Un ciclone in famiglia, interpretando il ruolo di Ambrogino, uno dei tre nipotini della famiglia Fumagalli. Nel 2008 è nel cast di Mogli a pezzi, insieme a Lorenza Indovina e Brando Giorgi. In seguito prende parte al film So che ritornerai, diretto da Eros Puglielli, nelle vesti del figlio di Manuela Arcuri, e alla fiction Le segretarie del sesto, dove interpreta Carletto, il figlio di Claudia Gerini.

Tra le serie tv a cui ha preso parte, Don Matteo, Il tredicesimo apostolo, Al di là del lago, L'Aquila - Grandi speranze.

