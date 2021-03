Asia Argento e Morgan, progetti in vista tra i due ex : presto una canzone insieme

Asia Argento e Morgan hanno superato i rancori che per lungo tempo hanno tratteggiato il periodo successivo alla fine della loro storia d’amore. Oggi il rapporto tra l’attrice e il cantautore, genitori della figlia Anna Lou nata 19 anni fa, è sereno e contraddistinto da una bella armonia che adesso pare faccia da sfondo anche a una collaborazione professionale.

A parlare dei progetti in corso tra i due ex è Santo Pirrotta che, nello spazio dedicato al gossip nel programma ‘Ogni Mattina’, ha raccontato del loro nuovo progetto: “Stanno pensando di incidere una canzone insieme”, ha assicurato il giornalista che indica nel nuovo piano della ex coppia il punto di partenza per la lieta, definitiva riappacificazione.

(Sotto, Sanreo Pirrotta e Adriana Volpe nel programma 'Ogni Mattina')

Asia e Morgan, la pace dopo la guerra

Asia Argento e Morgan pare, dunque, che abbiano superato del tutto i rancori che tanto avevano fatto parlare le cronache mediatiche nel periodo che vedeva il cantautore impegnato in una battaglia contro lo sfratto della sua abitazione.

"Che mestizia Morgan. Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!", scriveva lei all’epoca, arrabbiata con l’ex che per anni non avrebbe versato il mantenimento alla figlia Anna Lou. Adesso pero, proprio per il bene della loro ragazza, ogni dissidio è parte di un passato che lascia al presente lo spazio di una nuovo capitolo.