Asia Argento e Morgan si dichiarano amore: “Proviamo a rimetterci insieme”

Asia Argento e Morgan tornano insieme? La risposta sembra proprio essere affermativa, considerate le intenzioni che vanno verso la direzione di una definitiva riappacificazione con clamoroso ritorno di fiamma tra i due ex che a lungo non si sono risparmiati colpi bassi.

Sul social network vocale Clubhouse i due artisti si sono lanciati in un dialogo senza freni, parlando dei motivi che li hanno portati a lasciarsi dopo l'amore e una figlia, Anna Lou: "Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme", ha affermato Asia, arrivando a formulare un proposito esplosivo per il futuro. "Occhio che poi i giornali scrivono tutto", ha avvertito Marco Castoldi, in arte Morgan, che poi ha illustrato le cause dell'allontanamento tra i due, quasi 15 anni fa: "Perché tu, perché io, perché gli altri… Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice". Entusiasta l'ex compagna: "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza", il commento a cui l'artista orginario di Monza ha risposto interrogativo: "Quando?".

L'intera conversazione è stata un viaggio nei ricordi della coppia: dai tempi dei Bluevertigo, alla marjuana fumata in viaggio in Svizzera e alla Divina Commedia imparata in Russia, passando dal sostegno a Fabrizio Corona ("ingiustamente in carcere") fino a piccanti aneddoti su Vittorio Sgarbi, Sylvester Stallone, Jane Fonda e mille ricordi di un amore vissuto e forse mai sopito.

I progetti professionali tra Asia Argento e Morgan

Se la coppia davvero tornerà insieme sarà il tempo a dirlo. Intanto, per Asia Argento e Morgan pare siano in corso progetti professionali che potrebbero dare vita a una collaborazione artistica inedita: “Stanno pensando di incidere una canzone insieme”, ha assicurato Santo Perrotta durante il programma ‘Ogni Mattina’, indicando nel nuovo piano della ex coppia il punto di partenza per la lieta, definitiva riappacificazione.

Asia Argento e Morgan pare, dunque, che abbiano superato del tutto i rancori che tanto avevano fatto parlare le cronache mediatiche nel periodo che vedeva il cantautore impegnato in una battaglia contro lo sfratto della sua abitazione. Che mestizia Morgan. Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!", scriveva lei all’epoca, arrabbiata con l’ex che per anni non avrebbe versato il mantenimento alla figlia Anna Lou. Adesso pero, proprio per il bene della loro ragazza, ogni dissidio è parte di un passato che lascia al presente lo spazio di una nuovo capitolo.