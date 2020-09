Bollori in prima serata, Asia Argento senza filtri: "Il sesso con Corona? Forse ho visto le stelle"

Lui era appena uscito dal carcere, lei era reduce dal Me Too. Per questo due anni fa fece molto chiacchierare il (brevissimo) flirt tra Fabrizio Corona e Asia Argento, che torna oggi ad occupare le pagine della cronaca rosa per alcune piccantissime dichiarazioni rilasciate dall'attrice a 'Live Non è la d'Urso'.

Asia Argento: "Ho visto le stelle per due ore"

Tutto è cominciato la scorsa settimana, quando l'ex agente fotografico ha parlato di una sua clamorosa prestanza durante gli incontri di letto con Asia. Invitata da Barbara d'Urso a replicare, la figlia di Dario Argento ha confermato: "Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mhh… Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle’. Ok, forse ho visto le stelle, per due ore".

Ma non è tutto oro quello che luccica: Asia ha infatti aggiunto che la sua soddisfazione era dettata anche dal fatto che arrivava da qualche tempo di "astinenza", ridimensionando così l'ego dell'ex re dei paparazzi.

Dichiarazioni, queste, che lasciano intendere come tra i due i rapporti non siano più burrascosi. Corona è infatti intervenuto in trasmissione per augurare alla ex "il meglio dal futuro". Lei ha replicato col sorriso di essersi "quasi commossa". Ma guai a ipotizzare un ritorno di fiamma: "Siamo due mattacchioni, ma non è proprio il mio tipo", ha assicurato Asia, tutt'ora single.