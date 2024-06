Asia Argento: "Senza alcol e droghe da tre anni. Questa è la mia faccia di quasi 50enne finalmente serena"

Come la data del proprio compleanno, anche più importante: questa la valenza del 9 giugno per Asia Argento che proprio nella data di tre anni fa ha smesso di fare uso di sostanze stupefacenti e alcol intraprendendo un percorso di rinascita. Un traguardo da festeggiare, omaggiare e condividere sui social dove sono stati rimossi tutti i post precedenti per far svettare solo quello che celebra un momento da ricordare.

"Oggi compio 3 anni di sobrietà. Questa data per me è più importante del mio compleanno: tre anni fa oggi iniziava il mio percorso di rinascita", ha esordito l'attrice e regista su Instagram a corredo di una raccolta di foto rappresentative di questo risultato. C'è una medaglietta degli Alcolisti Anonimi che certifica tre anni di sobrietà, un cartoncino di congratulazioni, l'annuncio "senza alcol e droghe da 3 anni" e un ritratto realizzato da Simone Arrighi che la mostra sorridente. "Con l'aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi ce la sto facendo, un giorno alla volta", si legge ancora: "E questo stile di vita, oltre a essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso. Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena". La conclusione Asia Argento la dedica ai ringraziamenti: "Grazie Simone Arrighi per aver immortalato questo momento. Grazie Sue per il chip. Grazie alla mia sponsor amatissima e soprattutto grazie ai miei figli per avermi sostenuta e amata allora come ora, che sto imparando a capire chi sono veramente".

I figli di Asia Argento

Asia Argento ha due figli, Anna Lou Castoldi, nata dalla relazione con il cantante Morgan nel 2001, e Nicola Giovanni, avuto dal regista Michele Civetta quasi 16 anni fa. Qualche tempo fa la sua primogenita raccontò di essere indipendente dai genitori e di mantenersi da sola con lavoretti di ogni tipo, compreso un piccolo ruolo nella serie tv Baby. "Ormai ho 21 anni e non posso chiedere i soldi ai genitori", aveva confidato: "A parte che mia madre me l'ha detto subito. Quando ho guadagnato i primi soldi con la serie Baby, a 18-19 anni, mi ha chiarito che me la dovevo cavare da sola. Mi sto arrangiando e sto imparando tantissime cose. È vero che è stressante, ma è parte della vita".

Al figlio minore Asia Argento ha dedicato un post per il suo 15esimo compleanno lo scorso settembre: "Spesso le persone quando ci vedono dicono che ci assomigliamo, e per me non c’è complimento più lusinghiero. Siamo simili anche di carattere, e ci capiamo al volo, abbiamo gli stessi interessi, la stessa sensibilità. Però fortunatamente tu sei meglio di me, molto più avanti con la capoccia", gli aveva scritto. Asia Argento e Michele Civetta si sono sposati nell'agosto del 2008, quando Argento era incinta di Nicola Giovanni. Nel 2013 i due divorziarono e poco dopo la separazione l'attrice dichiarò di essere una madre sola: "Sono una madre sola, con i padri che non aiutano - disse a Quotidiano.net - non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità".