Asia Nuccetelli si ritira dalla tv, il doloroso sfogo: "Chiedo una vita diversa dai miei genitori, non ho scelto dove nascere"

"Come avrete visto, ogni mio account ha la privacy. Queste mie parole, invece, saranno pubbliche". Comincia così lo sfogo con cui Asia Nuccetelli, 24 anni, chiede che cali il silenzio sulla sua vita dopo anni di esposizione mediatica. A seguito della partecipazione a varie trasmissioni televisive - Il Grande Fratello Vip in coppia con la madre Antonella Mosetti e vari show di Barbara d'Urso -, il suo nome ha occupato pagine di cronaca rosa, ma ora la giovane influencer sceglie di "non apparire più mediaticamente". "Ancora oggi - si legge su Instagram - mi si riservano articoli, senza il mio consenso e la mia presenza, che renderebbero sicuramente la cosa differente".

"Voglio fare scelte diverse dai miei genitori"

Asia, ex gieffina e influencer da 240 follower su Instagram, decide di chiudersi nella riservatezza, scegliendo così una strada di vita diversa rispetto a quella della madre, di professione showgirl nonché ex volto di Non è la Rai, e del padre Alessandro, personal trainer. "Ho preso questa scelta da anni perché crescendo ho capito di essere e fare scelte diverse dai miei genitori che rispetto perché mi hanno messa al mondo e cresciuta mettendoci tutta la buona volontà e cercando di assistermi, a loro modo, sempre".

"A 18 anni non si ragiona. Uscivo ed entravo dall'ospedale, chiedo rispetto"

Nel passato, appunto, il Grande Fratello Vip ma anche la lente mediatica puntata sulla sua vita privata, dalla vita sentimentale alla scelta di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica, più volte raccontati dalla stessa. "Ho fatto delle esperienze mediatiche che probabilmente a 18 anni non le ragioni e se ne avessero la possibilità, farebbero in molti - prosegue - Non prendiamoci in giro: c’è gente che per 1000 euro al mese lavora dalla mattina alla sera spaccandosi le mani. Tutto il mio rispetto. Ora ho 25 anni quasi e con un bagaglio di esperienze abbastanza travagliate dove ho dovuto mollare velocemente la spensieratezza della mia età. Con un bagaglio carico di entrate e uscite dall’ospedale sin dalla tenera età, chiedo il rispetto e la riservatezza che io ho, per questi anni, scelto".

"Un giorno racconterò la mia storia, ora non sono pronta"

"Se un giorno sarò pronta - chiosa - racconterò da me la mia storia. A oggi non sono ancora in grado. Perché scrivo questo? Perché per ben 2/3 anni che ho scelto la riservatezza, chiudendo qualsiasi profilo social, riservatezza non ho ricevuto. Ancora leggo articoli di giornale dove si parla di me. Senza di me, però. La televisione è spesso spettacolo, show, recitazione. Qua c’è la vita di una cristiana che non ha scelto dove nascere. Questo non significa che non posso avere una vita come la voglio io".

Infine il congedo: "Ah, e anche a quelli che ‘Ma che ti frega, ma ringrazia Dio’. Certo, io Dio lo ringrazio ma quando mi fa respirare, vedere la luce del giorno, camminare e sorridere. O quando mi pare a me, se permettete. Grazie della collaborazione".