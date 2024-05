Maria De Filippi, il messaggio per Asia malata di tumore e bullizzata. La sua reazione

(Il servizio dedicato ad Asia)

Asia ha 14 anni, è nata a Sala Consilina, in provincia di Salerno, e da anni è in cura per un tumore. Nelle ultime settimane della ragazzina si è parlato molto e purtroppo non per motivi piacevoli. Da tempo Asia condivide sui social il suo percorso all'interno del reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale Santobono - Pausillipon di Napoli, lì si sottopone alla chemioterapia. Purtroppo sotto a uno dei suoi video si sono moltiplicati i commenti degli hater, il post è diventato tristemente virale. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha voluto mandare un messaggio: "Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella".

Della sua storia si sono occupate anche Le Iene. Asia ha raccontato a Gaetano Pecoraro com'è riuscita a farsi scivolare le assurde critiche addosso. "Essendo autoironica mi sono messa a ridere - ha commentato Asia - e mi sono messa ancora più a ridere pensando che lo fanno con l'anonimo. Lo fanno perché sono frustrati". E commentando il messaggio di Mattarella ha rivelato: "Sono rimasta spiazzata, c'era mamma che tremava. Mi farebbe piacere se un giorno ci incontrassimo, lo vorrei conoscere, per una chiacchiera".

Asia non si sarebbe mai aspettata un altro messaggio speciale, ma è proprio quello che le è stato recapitato dal Le Iene. Maria De Filippi ha deciso di mandarle un messaggio audio tramite Pecoraro: "Ciao Asia, volevo dirti che so che sei forte, che so che suoni il pianoforte. So che hai parlato di te sui social e che ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me. Purtroppo deficienti in giro sono tanti, non devi fermarti, devi solo provare a ignorarli. Un grande abbraccio, un grande bacio e in bocca al lupo per tutto, forza eh". Asia è rimasta senza parole: "Che bello ma non ci credo!. In molti mi hanno consigliato di cancellarmi dai social, ma non lo farò, perché devo limitarmi io?".