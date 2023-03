Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco: Signorini testimone di nozze

(Nel video qui sopra Attilio Romita parla del matrimonio)

La permanenza di Attilio Romita nella casa più spiata d'Italia stava piano piano andando a logorare, e spezzare, il rapporto che lo lega alla sua compagna, Mimma Fusco. Soprattutto la vicinanza con Sarah Altobello era andata a creare dei dubbi molto importanti nel cuore di Fusco. Da quando è stato eliminato però qualcosa è cambiato e sembra che tra i due sia tornato il sereno.

A confermare il momento di pace è stato proprio Romita, ieri sera durante la diretta, confidando che uscito dalla casa ha "ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa". Poi ecco una rivelazione: Attilio ha chiesto a Mimma di sposarlo e come testimone vorrebbero proprio Alfonso Signorini.

"Le ho già dato l'anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito. Il matrimonio si festeggerà entro Natale", queste sono alcune delle dichiarazioni che sono state pubblicate dal settimanale Chi, che sarà in edicola dal 15 marzo. La coppia è stata intervistata dal magazine e Romita ha specificato che vorrebbe moltissimo al suo fianco sia Daniele Dal Moro sia Antonino Spinalbese, come testimoni di nozze, mentre Mimma ha un altro desiderio quello di vedere Alfonso alle nozze: "Tu Alfonso per lei, è così affascinata dal tuo modo di relazionarti che in certi momenti difficili tu sei stato più importante di me per lei", ha spiegato Attilio.