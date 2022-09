"Aurora Ramazzotti è incinta, l'ho fatta arrabbiare": Alfonso Signorini svela tutto

Aurora Ramazzotti è incinta. A confermarlo non è la diretta interessata, che nei giorni scorsi è tornata a farsi vedere sui social mostrando una pancia piatta che a tutto fa pensare tranne che a una gravidanza in corso, ma Alfonso Signorini. Il direttore di Chi aveva già dato la notizia sul settimanale - mai confermata ma neanche smentita da Aurora - e adesso torna a parlarne.

Criticato da molti per non aver rispettato la privacy dei futuri genitori in un momento così delicato, oltre che felice, Signorini ha detto al Corriere: "Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese". La notizia della gravidanza, dunque, è finita cotta e mangiata sul giornale, scatenando un tam tam che ancora oggi non si sgonfia. Anzi, con le ultime dichiarazioni del giornalista e conduttore del Gf Vip si riaccende.

Alfonso Signorini non si è pentito di aver anticipato l'annuncio ufficiale della mamma - che aspetterebbe il primo figlio dl compagno Goffredo Cerza - ma se tornasse indietro ha ammesso che avrebbe aspettato lo scadere dei tre mesi: "Non avrei dato la notizia - ha spiegato -. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima".

La storia d'amore tra Aurora e Goffredo

A presentare Goffredo ad Aurora ci ha pensato la sua migliore amica Sara Daniele. Nel 2017 entrambi vivevano a Londra e durante una visita in città della Ramazzotti è avvenuto l'incontro. Un vero colpo di fulmine che si è presto trasformato in una storia solida. Tante le passioni che uniscono i due, dal fitness ai viaggi. Da qualche anno convivono a Milano e presto si trasferiranno nella nuova casa che stanno creando su misura per loro. Con una camera in più.