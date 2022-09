"Devo capire cosa sta succedendo": Aurora Ramazzotti parla dopo la conferma della gravidanza

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare sui social. Dopo settimane di silenzio, dove i suoi interventi si erano limitati alla condivisione di foto e storie dai concerti del padre, ecco che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di parlare ai suoi follower dopo la conferma della gravidanza.

Questo periodo per Aurora non deve essere stato semplice, tutti hanno parlato e parlavano della lieta notizia, tutti tranne lei e la sua famiglia chiusi in quel riserbo che contraddistingue i primi tre mesi di gravidanza. La frustrazione per la notizia svelata prima del tempo non dev'essere stata poca, come si evince anche dalla didascalia che Aurora ha scritto a corredo del video che ha condiviso su Instagram per confermare di essere incinta. Frustrazione in parte confermata anche dalle sue parole nelle stories: "Non ho capito se questa cosa delle storie di 60 secondi mi facilita il tutto oppure lo rende ancora più difficile. È da un po' che so cercando di fare storie in cui vi spiego delle cose, ma l'avere tanto tempo mi fa sproloquiare", inizia così il messaggio di Auri.

"Quello che volevo dire è nell'ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po' a che sono stata assente scelta consapevole e necessaria da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo e poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po' stava diventando un'arma a doppio taglio". "Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo - continua Ramazzotti che evidentemente vuole tutelare il più possibile il suo equilibrio tra pubblico e privato in questo momento - e poi sento un po' come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua, a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò. So che c'è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo", ha concluso.