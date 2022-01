Ristoranti e escursioni. Le foto della vacanza (da sogno) di Eros Ramazzotti e Aurora

Quale modo migliore di festeggiare il Natale scappando dall'altra parte del mondo devo è alto il sole? Lo sa bene Eros Ramazzotti, che da anni ormai vola alle Maldive per godersi un po' di spensieratezza accanto agli affetti più cari, questa volta accanto alla figlia Aurora (e a Goffredo Cerza, fidanzato di lei).

Il tutto è documentato sui social di entrambi. "Amarti è l'immenso per me" scrive Eros in calce alla foto di un abbraccio con la sua (ex) bimba, citando il suo iconico brano del 1990. Lei, intanto, immortalta siparietti su siparietti nel corso della vacanza con l'ironia che la contraddistingue, tra escusioni sott'acqua, temporali improvvisi e cene in ristoranti super lusso in riva al mare. Scatti e parole che sono il ritratto della solidità del rapporto tra i due nella (ormai) "famiglia allargata" dell'artista romano: oltre alla primogenita, infatti, il cantante ha avuto i figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria dal secondo matrimonio (ora finito) con Maria Pellegrinelli. Ma alle Maldive, in questi giorni, papà è tutto per Aury.