Aurora Ramazzotti e i 40 anni di Terra promessa: il video in omaggio al padre è dolcissimo

Oggi è un giorno speciale per la carriera di Eros Ramazzotti. Il 3 febbraio di 40 anni fa usciva per la prima volta Terra promessa, uno dei brani più amati e cantati del cantautore. E per festeggiare questo giorno Aurora ha pubblicato un video su Instagram che poi il padre ha prontamente ricondiviso.

Aurora si è limitata a dare il buongiorno a Alexa, l'assistente vocale, ed ecco che si sente: "Buongiorno, 40 anni fa è uscita una delle mie canzoni preferite. L'emozione è così grande che forse è meglio lasciare la parola ad Eros Ramazzotti per festeggiare insieme i 40 anni di Terra promessa". E poco dopo è si sente la voce del padre di Aurora parlare: "Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Sono veramente felice di festeggiare insieme a voi i 40 anni di Terra Promessa. Spero che questa canzone vi abbia fatto sognare e che continui a farlo anche nei prossimi anni. Vi abbraccio forte, vi voglio bene, vi ringrazio di tutto. Viva la musica, viva la pace. Eros". Un traguardo che non poteva non essere celebrato e a cui ha reso omaggio anche Aurora.