"Aurora non ne poteva più di veder soffrire mamma Michelle", spunta il retroscena

Sostegno costante nella vita di Michelle Hunziker, nella gioia e nella sofferenza, è la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dalla conduttrice appena ventenne. Come confidato spesso dalla showgirl svizzera, le due sono diventate donne insieme, supportandosi e sostenendosi anche nei momenti più complicati. E' quanto sta avvenendo in queste ore, dopo l'addio di Michelle a Tomaso Trussardi, con messaggi d'affetto e supporto concreto. Una vicinanza che va avanti da tempo, perché "Aurora avrebbe confidato agli amici che non ne poteva più di vedere la madre soffrire", scrive il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana.

Goffredo e il (non) lavoro per Trussardi

Per rispetto nei confronti di Michelle, Aurora avrebbe sempre evitato di esporre il suo dispiacere nei confronti di quello che stava vivendo la madre, ovvero una dolorosa crisi con l'imprenditore e secondo marito Tomaso Trussardi (che andava avanti già dai tempi del lockdown), ma avrebbe confidato la sua frustrazione a chi aveva intorno. C'è poi un particolare che sarebbe riflesso della freddezza di rapporti familiari, ovvero il mancato coinvolgimento di Goffredo Cerza, il suo fidanzato dal 2017, nel mondo professionale di Tomaso: sempre stando a quanto riporta Chi, infatti, il ragazzo, neolaureato, avrebbe dovuto cominciare a lavorare per lui, ma tutto si è risolto con un nulla di fatto. E' probabile che Goffredo si sia messo in disparte vista la situazione, oppure semplicemente che la collaborazione sia decaduta.

Il ruolo della figlia maggiore

Intanto, Aurora, avuta dalla conduttrice col cantante Eros, consola mamma Michelle, di nuovo single dopo undici anni d'amore e sette di matrimonio. E' lei la maggiore delle tre figlie: le piccole Celeste e Sole, 8 e 6 anni, nate dalle nozze con Trussardi, sono ancora bimbe che hanno bisogno a loro volta di cure. Negli ultimi scatti pubblicati dal magazine, Michelle viene immortalata proprio mentre le porta a scuola, per la prima volta da madre single, da donna che cerca di mascherare il dolore con un sorriso.

"Ti amo fino alla luna e ritorno", aveva scritto Aurora nel biglietto di auguri scritto per la mamma nel giorno del suo compleanno, due giorni fa, quando ha compiuto 45 anni. E glielo dimostra giorno dopo giorno.