L'allattamento, le lacrime, Goffredo papà: Aurora Ramazzotti racconta la sua vita da neomamma

Aurora Ramazzotti inizia adesso, piano piano, a prendere dimestichezza con una nuova quotidianità che pone al centro il figlio Cesare Augusto, nato lo scorso 30 marzo. Tornata a casa dopo i giorni di successivi al parto, l'influencer ha usato i social per raccontare ai follower le prime sensazioni da neomamma alle prese con emozioni, gesti, piccoli grandi momenti che si caricano di un significato speciale.

"Siamo tornati a casa, va tutto benissimo e ci stiamo adattando. Il bambino funziona, fa quello che deve fare. Mangia, dorme, fa la cacca… tanta cacca", ha detto Aurora con la consueta autoironia che ha poi lasciato spazio al racconto di come tutto intorno a sé sia nuovo ed emozionante fino a farla commuovere spesso: "È tutto molto emozionante, io piango ogni cinque minuti ma mi dicono sia normale. Anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. Vi racconterò tutto quanto". Prima di ringraziare ancora tutti per i tanti messaggi di affetto che continua a ricevere, un pensiero al suo compagno Goffredo Cerza che già in questi primi giorni sta dimostrando di essere un papà dolcissimo: "Al momento, la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino, è davvero molto bello" ha confidato la neomamma che proprio al suo Goffredo ha dedicato una storia Instagram.

Il battesimo del figlio

Aurora Ramazzotti ha promesso che in modo dettagliato racconterà la sua esperienza di mamma sui social dove, al momento, continua a pubblicare aggiornamenti sulla sua maternità. E magari sarà proprio allora che entrerà nello specifico di momenti per ora rimasti solo privati e appena accennati dalle indiscrezioni. Come il battesimo del figlio Cesare che sarebbe avvenuto lontano dal clamore mediatico già domenica 2 aprile presso la cappella della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera, dov'è avvenuto il parto. Oppure dell'incontro con nonno Eros che, impegnato in un tour di concerti, per ora non è ancora chiaro se abbia già conosciuto il nipotino oppure no. Di certo c'è che per la 26enne e Goffredo Cerza ogni momento con il figlio appena nato è una gioia immensa, condivisa a piccole dosi con i follower che hanno seguito con loro i momenti più belli della dolce attesa.