Aurora Ramazzotti e l'allenamento negli ultimi mesi di gravidanza: "Importantissimo, agevola il parto"

Lo sport è una priorità per Aurora Ramazzotti, che in passato aveva già raccontato come la corsa e il fitness l'avessero cambiata non solo dal punto di vista fisico ma proprio come persona. L'influencer, che tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta, ha continuato ad allenarsi fino agli ultimi mesi di gravidanza e su Instagram ha sempre condiviso i suoi circuiti per dare la possibilità ad altre future mamme come lei di mantenersi in forma.

L'ultimo proprio oggi, ma prima racconta l'importanza dello sport in questo percorso bellissimo e complicato allo stesso tempo: "Ogni momento è una scoperta. Ho capito, vivendolo giorno per giorno, che non esiste un ricettario per affrontarlo al meglio, esiste ciò che è giusto per te - scrive - La cosa più assurda è che anche ciò che è giusto per te può cambiare ogni giorno e che quindi ascoltarsi diventa una necessità prioritaria. Oggi sto navigando le ultime settimane e per quanto non mi sembri vero e stia cercando a modo mio di entrare nel mindset giusto per affrontare tutto, so di dover ringraziare lo sport per avermi accompagnata finché ho potuto. È importantissimo adattare le abitudini al trimestre in cui ci troviamo ma soprattutto alle necessità anatomiche e fisiologiche di ognuna".

Aurora non ha mai mollato, come continua a spiegare, e consiglia a tutte di seguire questi consigli, anche e soprattutto per arrivare preparate al parto: "L'ultimo sprint, il terzo trimestre, è tutto un prepararsi a ciò che verrà. Prendersi cura del corpo e del pavimento pelvico è importantissimo e agevolerà non solo la mobilità delle ultime settimane ma anche il parto e il recupero del post partum. All'inizio del mio terzo trimestre ho registrato un allenamento che è uscito oggi e che incorpora tutte queste cose". Per chi si vuole allenare, è tutto nelle sue storie.

Il post di Aurora Ramazzotti

Come si chiamerà il figlio di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti aspetta il primo figlio dal compagno Goffredo Cerza. È un maschio e anche se i futuri genitori hanno tenuto finora la bocca cucita sul nome che hanno scelto, ci ha pensato Eros Ramazzotti a spoilerare tutto qualche giorno fa. In un'intervista il cantante - che non vede l'ora di diventare nonno - ha fatto sapere che il bambino pare si chiamerà Nicolò.