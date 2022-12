Aurora Ramazzotti si allena anche col pancione (di 6 mesi): "Il corpo cambia, le abitudini si adattano"

Che il corpo cambi durante una gravidanza lo sa bene Aurora Ramazzotti che, da quando ha scoperto di essere incinta di Goffredo Cerza, ha vissuto in prima persona tutti gli sbalzi a cui il corpo di una donna è sottoposto con l'arrivo di un bebè. Dal seno gonfio alla pancia che sembra crescere sempre di più fino a passare all'umore ballerino, sono tante le nuove abitudini a cui Aurora ha dovuto adattarsi da quando ha scoperto, con un test di gravidanza fatto con mamma Michelle, di aspettare un bambino. Anche se la pancia aumenta e bisogna fare i conti con un piccolo bebè che cresce dentro di sé, perdere completamente se stessi e rivoluzionare la propria routine durante l'attesa di un figlio non rientra proprio tra i piani della Ramazzotti. Nonostante un bel pancione di quasi sette mesi, Aurora, infatti, ha deciso di continuare a vivere la sua vita come prima e continuare ad allenarsi in palestra e rafforzare muscoli di schiena, braccia, gambe e addome per non lasciarsi andare ancora prima del parto ed essere pronta a un recupero veloce.

La 25enne, infatti, non ha mai abbandonato la sua routine di allenamento come dimostra nelle sue ultime storie Instagram dove si è fatta vedere alle prese con pesi da sollevare, squat, stretching e altri esercizi in grado di mantenere i suoi muscoli tonici e pronti a ritrovare la loro forma anche dopo la nascita del suo bambino.

L'aspirante conduttrice e figlia d'arte, infatti, ha deciso di vivere la gravidanza seguendo il suo istinto e facendo le cose di testa sua senza farsi condizionare dalle critiche di chi pensa sia pericoloso per il bimbo sottoporre il corpo a uno stress come quello dell'allenamento pesistico. Aurora, infatti, non ha paura di seguire il suo pensiero e finché avrà la forza di farlo continuerà ad allenarsi e a essere sempre più pronta fisicamente e psicologicamente a diventare mamma. E le critiche? Beh, per lei lasciano il tempo che trovano.