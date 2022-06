Aurora Ramazzotti, il viso si riempie di bolle: "Ho scoperto di essere allergica al sole"

Non è la prima volta che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker utilizza i social per parlare dei suoi problemi di salute. Dopo una lunga e manifesta lotta contro l'acne, Aurora Ramazzotti ha parlato della sua allergia al sole. E lo ha fatto con il solito umorismo che la contraddistingue. “Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica”, ha dichiarato sui social.

Ma se da un lato non si fa problemi nel parlarne, dall'altro ci tiene a precisare che non intende improvvisarsi medico e dispensare consigli, bensì raccontare come lei ha affrontato il problema:“Quello che mi è stato detto - spiega nelle Ig stories - è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”.

Un problema di per sè circoscritto: “Soffro di allergia al sole solo sul viso - chiarisce - su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va…!.". E con il sorriso sulle labbra conclude: "Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”.