Aurora Ramazzotti ammalata nel giorno del compleanno: la foto con il fidanzato (innamoratissimo)

Per Aurora Ramazzotti quello dei 26 anni resterà un compleanno da ricordare. Perché coincide con la sua prima gravidanza giunta al quinto mese, ma anche perché non ci sarà nessuna festa a celebrare la data del 5 dicembre, costretta com'è a casa a causa di un'influenza sopraggiunta proprio in queste ore. "Tanti auguri a me", scrive ironica la figlia di Eros e Michelle poco dopo la mezzanotte tra le sue storie Instagram, a corredo di un selfie che la mostra intenta a fare l'aerosol coperta dal cappuccio di una tuta. Lo stesso che indossa nell'ultimo scatto della rassegna di immagini dove le sue meravigliose feste di compleanno degli anni scorsi, dal 2015 al 2022, sono un ricordo da condividere anche se interrotte dall'imprevisto del malanno attuale.

Lontana dagli amici che la stanno ricoprendo di messaggi di auguri, lontana dai genitori che a lei hanno dedicato due dolcissimi post per l'occasione, ma comunque non sola: con Aurora Ramazzotti, infatti, c'è Goffredo Cerza, innamoratissimo compagno e futuro papà che avrebbe voluto portarla a cena, ma per ora deve accontentarsi di restare in casa, in un insolito tête-à-tête che rimanda a tempi migliori i consueti festeggiamenti.