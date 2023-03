Aurora Ramazzotti e il prezioso anello di fidanzamento: aria di matrimonio?

Tra poche settimane nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due vivono insieme a Milano e recentemente hanno condiviso il primo scatto della cameretta del figlio. Tutto tace sul nome che hanno scelto, anche se secondo un'indiscrezione potrebbe essere Nicolò, e mentre i giorni passano la pancia di Aurora è sempre più grande. Proprio su questo dettaglio, non proprio trascurabile come ha fatto spesso notare anche la stessa Aurora, si è soffermata questa mattina Michelle Hunziker che sul suo profilo Instagram ha condiviso delle storie in cui inquadrava la pancia della figlia.

"Aiuto mia figlia è tutto bebè" ha scritto Hunziker e Aurora accarezzandosi la pancia con la mano sinistra ha messo in mostra, per la prima volta in modo così evidente, l'anello che porta all'anulare: un solitario in oro bianco circondato da un pavé di piccoli diamanti rotondi che si trovano sia sul cerchio, che si infila al dito, sia intorno alla pietra centrale. Un gioiello bellissimo che con ogni probabilità è stato regalato a Ramazzotti da Goffredo Cerza nel periodo natalizio come avevamo già scritto.

In questi mesi Aurora ha condiviso storie e foto ma nessuna dedicata al presunto anello di fidanzamento: lei e Goffredo non hanno mai parlato di nozze, potrebbe essere semplicemente il simbolo della loro unione, senza che i due si sposino - almeno nel breve periodo - oppure la coppia potrebbe aspettare la nascita del loro bambino per poi dedicarsi al matrimonio.