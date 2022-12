Aurora Ramazzotti incinta, nelle foto di Natale spunta il (preziosissimo) regalo del fidanzato Goffredo Cerza

Il 2023 porterà una grande novità nella vita di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, pronti a diventare genitori del loro primo figlio il prossimo aprile. La coppia ha trascorso il Natale insieme alla famiglia di lui, genitori compresi, e le foto postate sui social hanno documentato l'atmosfera natalizia che ha fatto da cornice alla dolce attesa dei futuri genitori, innamorati e complici più che mai. E chissà se nei progetti del prossimo anno ci saranno anche le nozze... In queste ore, infatti, l'eventualità è tra quelle più ipotizzate dai follower dei due, alla luce del prezioso anello comparso al dito di Aurora in una delle immagini postate.

L'anello al dito di Aurora Ramazzotti

"Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà" scrive Aurora a corredo della rassegna di foto che raccoglie i momenti più belli della sera di Natale. C'è lei con la sua mamma Michelle Hunziker che le accarezza il pancione, i parenti del compagno tutti riuniti, un tenero abbraccio con la cuginetta e poi l'abbraccio con Goffredo dov'è evidente il preziosissimo anello con brillante al dito di lei. Il dettaglio dell'anulare sinistro lascia pensare che non sia un gioiello come tanti, ma proprio un regalo di Natale da parte del compagno a cui magari seguirà un lieto annuncio che seguirà quello della nascita del loro primo bimbo. "Vedo un matrimonio in vista!" scrive qualcuno; "C'è anche un bel brillocco" osserva qualcun altro che si unisce a chi chiede se l'anello sia preludio di un'altra bella novità. Al momento la coppia tace sulla possibilità di nozze imminenti: per ora resta il simbolo di un sentimento che tra qualche mese avrà il volto e la tenerezza del loro primo figlio.