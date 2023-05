Aurora Ramazzotti consiglia il babywearing, fa tutto col bimbo addosso: "Se piange insistete, è bellissimo"

Aurora Ramazzotti non si separa mai dal suo Cesare, nel vero senso della parola. L'influencer, che due mesi fa è diventata mamma per la prima volta, è una fan del babywearing, ovvero la pratica con cui grazie a fasce o marsupi si può tenere il bambino addosso riuscendo a fare quasi tutto perché si hanno le braccia libere.

Nelle storie Instagram mostra come con il bambino in braccio, nel marsupio, si lava i denti, si trucca e lo porta ovunque con estrema comodità, oltre che con grande piacere. "Durante la gravidanza non avevo tanto sentito parlare del babywearing" ha spiegato in un video, ma avendo ricevuto proprio il marsupio come regalo ha provato ed è rimasta piacevolmente stupita: "Ce ne sono diversi tipi: c'è il marsupio e c'è la fascia ergonomica, che usavo all'inizio perché mi sentivo più sicura, essendo lui molto piccolo. Adesso che sta crescendo, pesa già 5 chili e mezzo, uso questa, che è sostenuta e mi sento più comoda. È bellissimo perché hai le mani libere, puoi fare un sacco di cose. Lui dorme a contatto con te".

Aurora lo consiglia a tutte le mamme, anche se inizialmente può esserci qualche difficoltà: "All'inizio non lo adorava tantissimo, piangeva e ho dovuto insistere un po' - ha spiegato - Adesso si addormenta subito quando lo metto dentro. Se non ci state riuscendo insistete un pochettino, provate. E se conoscete qualcuno che sta per avere un bambino regalateglielo perché secondo me è veramente un bel regalo".

Aurora Ramazzotti con il bambino nella fascia al supermercato