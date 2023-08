Eros Ramazzotti bacia in bocca la figlia Aurora al concerto, è polemica: "I baci in bocca coi genitori no"

Tra Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora c'è un rapporto speciale, questo si sa. Dopotutto è stata proprio lei, la figlia avuta insieme a Michelle Hunziker, a farlo diventare genitore per la prima volta 26 anni fa. Complici, legatissimi e sempre pronti a dimostrare il loro amore reciproco davanti a tutti, Eros e Aurora sono più uniti che mai dopo la nascita del piccolo Cesare che ha fatto diventare Eros nonno per la prima volta e, due sere fa sono stati protagonisti di un duetto dolcissimo, al concerto di Ramazzotti a Taormina, sulle note del suo successo Un'emozione per sempre.

Peccato, però, che quello che doveva essere un gesto d'amore tra genitore e figlia è diventato motivo di polemica per un bacio dato in bocca che non è stato proprio apprezzato da tutti. Eros, infatti, dopo essersi avvicinato alla figlia Aurora seduta tra i primi posti del Teatro Antico di Taormina, per cantare insieme a lei, l'ha salutata dandole un deciso bacio in bocca, gesto finito su TikTok e subito criticato. Non è passato molto tempo, infatti, prima che quel video accendesse una polemica sul dibattuto tema del baciare in bocca i propri figli oppure no con molti commenti negativi su questo bacio in bocca dato dal 59 enne alla figlia 26enne.

Se in molti, infatti, hanno interpretato il bacio in bocca come un segno d'amore genitoriale profondo, altri l'hanno considerato un gesto "pessimo e inadeguato". "Non è forse un po' troppo baciare in bocca la propria figlia a questa età?", ha scritto, infatti, qualcuno sotto il video già virale su TikTok, "I baci in bocca coi genitori no" commenta, invece, qualcun altro. Sembra proprio che l'opinione sul baciare in bocca i propri figli cresciuti sia decisamente spaccata in Italia tra chi lo fa e lo promuove e chi, invece, pensa sia sbagliato.

Giusto baciare i propri figli grandi in bocca? Sbagliato? A ognuno il proprio giudizio.