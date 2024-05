Aurora Ramazzotti balla con il figlio in salotto: il video irresistibile

Una mattinata spassosa per Aurora Ramazzotti, che si diverte a ballare in salotto con il figlio Cesare. L'influencer ha pubblicato il video tra le storie Instagram: il bambino, che ha da poco compiuto 1 anni, è ripreso di spalle mentre lei è davanti al telefono e non trattiene le risate.

Mamma e figlio si scatenano sulle note di "Italodisco" dei The Kolors, saltellando a tempo, finché il piccolo Cesare non le corre incontro facendosi prendere in braccio. La complicità che c'è tra loro è evidente e bellissima, frutto di questo primo anno di vita in cui Aurora Ramazzotti ha voluto godersi ogni attimo del suo bambino.

Lo scorso 30 marzo, giorno del primo compleanno di Cesare, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker gli ha dedicato delle parole stupende, dimostrando la gioia immensa che prova da quando è diventata mamma: "Al centro di tutto. Che bello che è il futuro insieme".