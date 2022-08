"Boomer inviperiti", la risposta di Aurora Ramazzotti a chi la definisce "fastidiosa"

Continua il dibattito mediatico su Aurora Ramazzotti che, questa volta, è davvero su tutte le furie dopo l'ennesima critica nei suoi confronti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, infatti, non ne può più dei continui attacchi da parte degli haters e dopo aver visto un nuovo post su Instagram che inseriva tra le cose più fastidiose che esistono proprio il volto della venticinquenne, non ha più retto, lasciandosi andare a un acceso sfogo dove ha definito, i suoi odiatori "boomer inviperiti" e "clown".

Tutto è iniziato quando la pagina Instagram di InTrashTtenimento 2.0 ha pubblicato un ironico collage di foto di quelle che, secondo loro, sarebbero "quattro immagini veramente fastidiose". Nella carrellata di scatti, insieme a una mattonella posizionata storta, la pizza tagliata male e un lampadario posizionato non al centro del soffitto ma su un lato, anche il volto di Aurora Ramazzotti screnshottato da uno dei suoi Tik Tok.

Un post che nasceva per essere sarcastico e che non è stato preso molto bene da Aurora. L'aspirante conduttrice, infatti, ha ripostato sulle sue storie Instagram l'immagine in questione criticando la pagina e definendola un "regno diboomer inviperiti" e aggiungendo, poi un bel "pagliacci".

Se finora Aurora sembrava aver imparato a reggere le critiche nei suoi confronti, quella di oggi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di questa venticinquenne che, fin da piccolissima, è stata vittima di continui pregiudizi di persone che la ritengono una raccomandata e una buona a nulla. Aurora, infatti, ha pubblicato anche un video dove gesticola un "bla bla bla" con un volto decisamente scocciato e arrabbiato.