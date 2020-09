"Tua mamma così bella, tu brutta", Aurora Ramazzotti risponde all'hater

Ci sono voluti anni e un grande lavoro su se stessa per sopportare il peso di un nome così, e soprattutto il continuo confronto con una mamma famosa e bellissima, ma Aurora Ramazzotti oggi è una donna sicura di sé e talmente ironica da sdrammatizzare con un sorriso le frecciatine che ancora arrivano da qualche hater.

"Tua mamma così bella, tuo padre bello, i tuoi fratelli bellissimi, tu così brutta" le ha scritto un follower su Instagram. Messaggio screenshottato e pubblicato tra le sue storie, con la risposta: "Meglio brutti fuori o brutti dentro?". Chapeau. Risposta di tutto rispetto, ma soprattutto un esempio per tutte quelle ragazze che invece non riescono ad affrontare critiche così vili che spesso riempiono i social (e purtroppo non sono poche).

Sul confronto con sua madre, Michelle Hunziker, Aurora è tornata a parlare più di una volta ultimamente. "Mi ha sempre messo in difficolta - aveva spiegato in un'intervista - Non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero". La sua non è stata un'adolescenza semplice e adesso che inizia ad accettarsi così com'è, anche con le imperfezioni - come ha mostrato questa estate, pubblicando su Instagram una foto con l'acne - si sente decisamente meglio: "Fermo restando che so di essere fortunatissima, per me la questione al tempo era riuscire a guardarmi allo specchio non attraverso gli occhi degli altri".