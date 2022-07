Aurora Ramazzotti attaccata sui social: "Sono cresciuta nel pregiudizio, ma questo è bullismo"

Solo 10 giorni fa Aurora Ramazzotti aveva condiviso su TikTok un video in cui cantava una canzone rap da lei scritta per parlare dei pregiudizi continui in cui si imbatte per "colpa" del suo cognome e in generale per via dei suoi genitori. Uno sfogo creativo nel quale però Aurora aveva riposto la sua rabbia e frustrazione. Dopo poco più di una settimana ecco che però prima di andare a letto, nelle sue storie Instagram, è tornata a parlare del giudizio delle persone.

A far scattare un mix tra dispiacere, rabbia e dolore è stato un post condiviso su Facebook che la paragona ad una pozzanghera: è uno di quelle votazioni in cui in base a quale simbolo si usa si può votare per l'una o l'atra foto, in questo caso in palio c'era la "coppa delle nullità" (cuore per votare la pozzanghera, faccina triste per votare Aurora). Certamente non un contenuto di carino e per questo motivo la figlia di Michelle e Eros ha deciso di commentare non tanto il contenuto del post, ma più che altro i continui attacchi che riceve.

"L'unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai, ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così" ha scritto Aurora nella prima storia che faceva da preambolo allo sfogo successivo.

Aurora e la denuncia del bullismo

"Prima di andare a dormire ci tenevo a dire questa cosa, io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini, io sono consapevole di chi sono e di quali siano le mie capacità - così inizia il discorso Aurora - ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente sarebbe una bugia".

"Ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe comportato per farmi vedere dalle persone per chi sono: così che avrebbero potuto conoscermi veramente e non per il pregiudizio di me*da che ho stampato sulla testa come una croce per sempre, ma purtroppo ho solo peggiorato la situazione" continua Ramazzotti.

"Perché quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba accettare per forza il rovescio della medaglia che è il fatto di non poter piacere a tutti, ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo", in queste parole si capisce quanto l'influencer soffra per la situazione che non riesce a far cambiare qualsiasi cosa faccia.

Infine spiega perché quello che subisce è bullismo: "È bullismo, e ad un certo punto uno si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare accettando questa cosa. Ps a te che stai guardando questo video e mi vuoi bene, ti voglio bene anch'io".