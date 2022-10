Aurora Ramazzotti mostra orgogliosa la sua enorme cabina armadio

Aurora Ramazzotti futura mamma, ritaglia uno spazio tutto per sé nel nuovo nido di famiglia. L’influencer ed il compagno Goffredo Cerza stanno per diventare genitori di un maschietto che arriverà ad aprile. Per accogliere al meglio il bebè in arrivo i due futuri genitori hanno appena traslocato in una appartamento più grande. La coppia ha acquistato la nuova dimora che è appena stata finito di ristrutturare.

La cabina armadio di Aurora

Oltre alla camera per il piccolo Aurora ha voluto nell’abitazione un luogo speciale tutto per lei. Si tratta di una grande cabina armadio che la Ramazzotti mostra orgogliosa su Instagram. Nel grande guardaroba sui toni del bianco in stile americano, la 26enne è riuscita a riporre ordinatamente tutti i suoi abiti ed accessori. Lo spazio è così ampio che c’è posto persino per un tappeto a terra.

Aurora appare decisamente soddisfatta della sua nuova cabina, specie perché è passata da un piccolo armadio disordinato ad questo mastodontico guardaroba.

L’aiuto della professional organizer

Ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha potuto contare in un asso nella manica. Aurora si è avvalsa infatti del supporto di Erika Grazia Lombardo, fondatrice dell’Armadio di Grace, la ragazza è una professional organizer che aiuta vip e non solo, a riorganizzare gli spazi destinati agli abiti nelle proprie case e con il decluttering.

E’ stata proprio la Lombardo a svuotare il vecchio armadio di Aury, dove regnava il caos, fare gli scatoloni e poi a riordinare i vestiti nell’appartamento appena inaugurato. La Ramazzotti sembrerebbe, però, aver occupato l’intera cabina armadio con il suo guardaroba, una follower glielo fa notare, domandandole dove andranno riposti i vestiti di Goffredo. Aurora ha destinato al compagno un piccolo spazio, ma forse arriverà anche lì, dice: “Domanda lecita - replica Aurora - In realtà Erika è stata utile ad ottimizzare tutti gli spazi disponibili in casa e gli abbiamo lasciato l’intero armadio nell’altra stanza. Addirittura un armadio intero mi sembra esagerato…sicuramente troverò il modo di colonizzare anche quello”.