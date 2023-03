Aurora Ramazzotti, la prima foto della cameretta del figlio

Peluche, la foto di Aurora e Goffredo e poi il fasciatoio, uno specchio, una cassettiera. Non si vede molto altro della prima foto che Ramazzotti ha condiviso della stanza che presto accoglierà il suo bambino. Mancano poche settimane al parto e sicuramente l'ansia e l'emozione non mancano. Sul nome ancora il massimo riserbo anche se in un'intervista rilasciata da Eros Ramazzotti era trapelata un'indiscrezione sulla possibile scelta.

Oggi Aurora ha deciso di mostrare una parte della sua nuova casa che ancora non aveva svelato ai social proprio perché era in fase di completamento. Un solo angolo che già fa capire quale sarà lo stile della cameretta del bimbo: colori neutri e molto comfort. Questa stanza nel corso dei mesi e degli anni, se Goffredo e Aurora decideranno di continuare a vivere nell'appartamento, muterà al crescere le piccolo.

Per la futura mamma questi giorni sono molto complessi: ha dovuto abbandonare l'allenamento, per lei importante componente della sua quotidianità, e sta facendo i conti con la pancia sempre più grande e come lei stessa ha ammesso in una storia Instagram, nella quale rispondeva a chi la critica, che è stufa di somigliare a Pingu quando cammina, "che quando mi alzo dal letto non so se mi rotolerò per terra o se mi pis*erò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata".