Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi cantano per Cesare: Michelle li riprende, il video è dolcissimo

Sole, mare, amore. Queste sono le parole chiave della vacanza che stanno trascorrendo in Sardegna Michelle Hunziker, le figlie Celeste, Sole e Aurora insieme al piccolo Cesare Augusto, Goffredo Cerza e Tommaso Zorzi, amico storico di Auri.

Il gruppo occupa le giornate tra la piscina della villa nella quale alloggiano e le spiagge meravigliose dell'isola: una vacanza in cui la famiglia è al primo posto. Su Instagram non stanno condividendo molti momenti intimi, ma quelli che rendono pubblici, soprattutto Michelle, sono dolcissimi. Prima una foto di loro tutti insieme e oggi, 21 luglio, un video in cui Aurora e Tommaso cantano per Cesare. I due amici hanno intonato Can't help falling in love di Elvis Presley e Hunziker li ha ripresi: pochi secondi ma colmi d'amore in cui Cesare, che ascoltava attento la mamma, era in braccio a una signora, un'amica o forse la tata.