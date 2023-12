Aurora Ramazzotti: "La gravidanza mi ha fatto perdere molti capelli, ecco cos'è successo" (video)

È sempre molto schietto il rapporto che Aurora Ramazzotti ha con i suoi follower, interlocutori attivi su argomenti che in quest'ultimo periodo molto hanno a che fare con la maternità. A otto mesi dalla nascita del suo Cesare, la figlia 27enne di Eros e Michelle Hunziker ha raccontato un aspetto particolarmente delicato successo durante la gravidanza e dopo il parto, ovvero un'importante perdita di capelli.

"Dopo la gravidanza è successo questo" ha detto Aurora in un video Instagram mostrando una ciocca di capelli cortissimi: "Tutti i capelli che avevo perso, perché dopo aver partorito pensavo di diventare pelata, sono cresciuti così... Questo è il risultato di otto mesi di ricrescita. Qui invece no", ha proseguito, facendo vedere perplessa l'altro lato della testa. Sui social l'argomento ha trovato un ampio dibattito tra mamme e non, tutte molto disposte a raccontare la propria esperienza e darle consigli sul problema.

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social tutti i momenti più importanti della gravidanza, emozioni, ansie, paure. E anche adesso che è ormai mamma da qualche mese, l'influencer racconta le sensazioni scoperte proprio grazie a Cesare, diventato il centro della sua vita. "Oggi sono rimasta a casa da sola", ha raccontato qualche settimana fa a proposito del distacco dal suo bimbo rimasto con il padre: "Goffredo e Cesare sono andati a Roma dai nonni. Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una stana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere già le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni... Solo sei giorni, sembra assurdo? Eppure è così".