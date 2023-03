Aurora Ramazzotti, il primo desiderio dopo il parto: cosa si è fatta portare a letto

Un piccolo peccato di gola è il primo desiderio di Aurora Ramazzotti dopo il parto. Proprio ieri l'influencer, erede del cantante Eros e di mamma Michelle Hunziker, ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, nato dall'amore per il compagno Goffredo Cerza. E, proprio qualche ora dopo aver partorito, la 26enne ha fatto una richiesta ben precisa ad amici e familiari che le sono intorno in questo momento: una tartare di carne.

"Finalmente ci rivediamo", scrive Aurora a corredo della foto del piatto. Come portata, una tartare di carne cruda, fatta recapitare direttamente nella stanza della clinica Sant'Anna a Sorengo, in Svizzera (qui, oltre al piccolo Cesare, sono nate anche la stessa Aurora e mamma Michelle, ndr). Com'è noto infatti in gravidanza è sconsigliato il consumo di carni crude o poco cotte e il consumo di salumi e insaccati poco stagionati, per via del rischio di trasmissione di Salmonella e Campylobacter.

Piccoli momenti di una nuova quotidianità che Aurora sta raccontando passo dopo passo sul suo profilo, insieme a mamma Michelle (che ieri ha scritto "Dopo la nascita delle mie figlie, questo è il giorno più bello della mia vita"), papà Eros ("La vita è meravigliosa, benvenuto cesare", ha digitato sempre via social) e i migliori amici Tommaso Zorzi e Sara Daniele, che già non vedono l'ora di mettersi alla prova come zii. Ed è solo l'inizio.