Il video della nuova (super) casa di Aurora Ramazzotti, tra mobili oro e neri

Dopo aver documentato la messa a nuovo del suo appartamento sin dai primi calcinacci, Aurora Ramazzotti mostra la casa nuova di zecca al pubblico con un "home tour" per i propri follower. Dall'ingresso, dove campeggia l'albero di Natale, fino all'irriverente salotto, la conduttrice e figlia di Eros e Michelle Hunziker si mostra col pancione mentre si muove tra quegli spazi che presto ospiteranno anche il primo figlio, frutto dell'amore per Goffredo Cerza.

"Mi sento meglio dopo cinque giorni di brutta influenza e quindi ne approfitto per farvi vedere la mia casa, poiché ve lo avevo promesso quando era ancora un cantiere", premette Aurora, che mostra quindi vari spazi. Le pareti giocano sul bianco e i colori pastello, dal verde acqua al rosa, fatta eccezione per il salone, dove campeggia una eccentrica carta da parati decorata come fosse una enorme piuma di pavone. A colpire è, in camera da letto, un quadro con rappresentata una luna, opera d'arte realizzata dall'artista tedesca Katherine Geller. Una porta in vetro nero a scorrimento porta alla cucina, anch'essa nera. Insomma, un nido d'amore e di design in cui Auri e Goffredo cresceranno il loro primo figlio, in arrivo tra tre mesi. Sede scelta dalla coppia è Milano, città preferita di Aurora, mentre Goffredo è originario di Roma, dove la sua famigli è attiva in ambito medico.

