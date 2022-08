Aurora Ramazzotti e la lezione sul clitoride, piovono critiche e lei risponde

Sesso, sesso e ancora sesso. Tutto può essere ricondotto alla sfera dell'eros, una pesca tagliata a metà, un seno mezzo scoperto, un abito attillato, un bacio appassionato. Tutto, estremizzando, parla il linguaggio del sesso, ma è sempre più evidente che nel sesso eterosessuale qualcosa, per molti, non vada. È sempre più evidente come uomini e donne poco conoscano l'atto che porta al piacere, il suo delicato equilibrio. Negli ultimi anni il dibattito sul sesso donna-uomo è sempre più oggetto di critiche, la vagina, le sue esigenze e la conseguente gestione dell'organo genitale femminile sono un mistero, un groviglio di punti - G e non G - ancora da sciogliere.

Aurora Ramazzotti, il sesso e il piacere femminile

E Aurora Ramazzotti si posiziona proprio in questo contesto: durante un viaggio in treno ha parlato del piacere femminile e di come gli uomini non abbiano idea di dove sia il clitoride. Il tutto è nato a seguito di un'imitazione ironica di un uomo che non sa dove mettere le mani, da lì l'invito a tutte le donne di parlare apertamente del proprio piacere, soprattutto con il partner: "Fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia. Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace", sottolinea, ancora, Aurora, "così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore".

Nulla di male, nulla di strano, ma a quanto pare no, perché in molti l'hanno criticata e lei, senza aver neanche letto i commenti su Facebook e Twitter ha deciso di rispondere (il tenore dei commenti può essere riassunto in questo unico tweet: "Prima si incazza se la fischiano per strada e poi si lamenta che non la sco**no bene. A zia decidete però"). Aurora mostra come il suo nome sia diventato di tendenza su Twitter e spiega: "Ovviamente non l'ho aperto, mi rovinerei la giornata o probabilmente la settimana, ma so benissimo per cosa sono lì. Ho fatto una battuta sul sesso. Sul clitoride e sul fatto che gli uomini non lo trovino. Ma come mai se la prendono così tanto secondo voi? Forse perché rappresenta una realtà di cui c'è poco da ridere?".

"Così come tanti altri argomenti legati al sesso che per carità... Nessuno escluso in questo paese, siamo tutti vittime dell'assenza di informazione, perché del sesso non si può parlare, figuriamoci una donna. Beh dai, non volevo neanche indirizzare la questione. Ma c'è qualcuno che ha spiegato benissimo tutto e che vi invito a leggere". A questo punto Ramazzotti pubblica una delle storie scritte da Carlotta Vagnoli sul tema. La scrittrice e attivista femminista parla spesso del sesso e prendendo spunto dalle parole di Aurora ha voluto ribadire il concetto di quanto sia incredibile ricevere offese per aver parlato di sesso, piacere e disinformazione, male che anche la stessa Ramazzotti ha spiegato appartenere sì agli uomini, ma a tutti proprio perché non esiste informazione in materia.

Ciò che fa più strano, ancora oggi, è che le donne parlino di piacere o che si permettano di sottolineare come spesso gli uomini non siano preparati ad affrontare le oscurità del piacere femminile. Sono molte le motivazioni che portano a tale falla: la disinformazione, la non conoscenza dell'anatomia femminile e un generale disinteresse nella materia, che purtroppo affligge anche le stesse donne. A ciò poi si può sommare anche l'idea che fino a pochi decenni fa si aveva dei rapporti sessuali: piacere maschile utile a procreare. La donna, non sempre chiaramente, era quindi il veicolo per il piacere dell'uomo e per la riproduzione, ne è un esempio l'infibulazione ovvero l'asportazione del clitoride, ndr (ma ce ne sono molti altri).

#auroraramazzotti fa un video post in cui parla di clitoride di come molti uomini non sappiano nemmeno che esiste e di come le donne non si debbano vergognare di parlarne con il partner.

Ma all’italiano medio interessa più offendere che vedere il video per sapere di cosa parla. — LaMeLa777.blog (@NSapple777) August 7, 2022