La dedica di Aurora Ramazzotti per il compleanno di papà Eros

Eros Ramazzotti compie oggi 58 anni. Pioggia di auguri sui social, dove fan e amici hanno condiviso foto e frasi d'affetto, ma il post più bello per il cantautore è quello di Aurora, la sua prima figlia, avuta da Michelle Hunziker.

Una carrellata delle immagini più significative, poi l'emozionante dedica: "Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe 'passione'. Del resto non poteva essere diversamente dato il nome che nonna Raffaella ha tanto combattuto per darti. 'Nella cultura greca ?ρως (eros, l'amore) è ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza'. Ed effettivamente così - si legge nel post - tutto ciò che ami riesci a farlo amare anche a quelli che ti stanno attorno. Qui una piccolissima, last minute, collezione di alcune cose che amiamo. Coccole, cibo, animali, musica. Tanti auguri papo, ti amo sempre di più".

Il post di Aurora Ramazzotti per Eros

I festeggiamenti a Milano

Eros è legatissimo ad Aurora, nata quando aveva 32 anni. Entrambi vivono a Milano e trascorrono spesso del tempo insieme, come oggi, che per il compleanno di papà Eros sono andati a pranzo insieme agli amici più stretti. Una tavolata allegra a cui non poteva mancare Biagio Antonacci, amico fraterno di Ramazzotti e quasi un secondo papà per Auri, che li riprende divertita con il telefonino, e dopo pranzo tutti a casa del cantante per un pomeriggio pieno di musica e divertimento. Oggi è una giornata speciale, come il loro rapporto.