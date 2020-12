Aurora Ramazzotti compie 24 anni, il video emozionante di mamma Michelle: "Auguri vita mia"

"Mi sembra ieri che ti cambiavo il pannolino e mordevo le chiappette", così Michelle Hunziker scive su Instagram alla figlia Aurora, che oggi compie 24 anni. Gli auguri alle 10.26 del mattino, l'orario esatto in cui è nata, e un bellissimo video che raccoglie tutti i momenti dei primi anni di vita, da quando la teneva in braccio poche ore dopo il parto al bagnetto e poi ancora le giornate sulla neve, i primi passi e i pomeriggi con le nonne. "Auguri vita mia. Ti amo" commenta la showgirl e la figlia risponde emozionata: "Questo video rimane uno dei miei preferiti al mondo. Ti voglio bene mammotta".

Aurora è la primogenita di Michelle Hunziker, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti. Poi sono arrivate Sole e Celeste, avute dal marito Tomaso Trussardi, e anche loro hanno fatto gli auguri alla sorella maggiore con dei disegni, condivisi dalla Ramazzotti tra le storie di Instagram. Tra le parole più belle per lei in questo giorno speciale, anche quelle del fidanzato Goffredo Cerza, sempre sui social, dove condivide la foto di un loro viaggio in Indonesia: "Ho scelto questa foto perché mi ricorda un tempo di totale spensieratezza e libertà. Io e te dall'altra parte del mondo dopo aver attraversato un fiume in canoa. Senza pandemie, solo noi due, lontani da tutto... Non cambiare mai. Tanti auguri amore mio".

