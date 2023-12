"Il tuo primo compleanno da mamma". Hunziker pubblica foto inedite per il compleanno di Aurora

Aurora Ramazzotti oggi, 5 dicembre, compie 27 anni. Per questo giorno così speciale Michelle Hunziker, sua mamma, ha realizzato un video dolcissimo con una serie di immagini inedite della figlia, che da pochi mesi è diventata mamma. "Il tuo primo compleanno da mamma", scrive, e dice a parole nel filmato, Hunziker orgogliosa.

Il breve video racchiude le foto di Auri da piccola in braccio a Michelle, momenti della sua infanzia e poi il cambio a lei mamma con in braccio Cesare, il figlio che ha avuto insieme al compagno Goffredo Cerza. Per la prima volta è stata mostrata anche una foto del battesimo del piccolo.

"Quante ne abbiamo passate insieme, 27 anni insieme. 27 anni di amore. Quanto ti amo amore mio. Questo è il nostro album dei ricordi, quante volte lo abbiamo guardato insieme? Io ero così orgogliosa di essere diventata la tua mamma a 19 anni", dichiara Michelle nel video. "Sono fiera e orgogliosa di te, davvero, di quello che sei oggi. Mi emoziono a guardare queste immagini. Sei diventata una mamma stupenda, totalmente innamorata del suo bebè, di Goffredo e della tua nuova famiglia. Tanti tanti auguri di buon compleanno, il tuo primo compleanno da mamma".

Sotto i video realizzati da Michelle

