I consigli di Aurora Ramazzotti alle fan per una sessualità consapevole

Una nuova puntata della "rubrichetta" di Aurora Ramazzotti, quella in cui l'influencer si diverte a dare consigli sentimentali, e non solo, alle sue follower. Al centro della discussione, questa volta, è il sesso. Argomento rispetto al quale la figlia di Eros e Michelle Hunziker invita i suoi due milioni e mezzo di follower ad agire sì con consapevolezza ma anche senza inutili pregiudizi.

In vacanza con mamma Michelle in una località segreta (le due si immortalano alle prese con un meraviglioso weekend vista mare di fine estate pur non "geolocalizzandosi", ndr), Aurora non si sottrae dal rispondere alle domande che arrivano dalle sue seguaci. C'è chi, ad esempio, lamenta di non avere uomini da tre mesi. "Prova con Rocco", è la risposta. "Anale sì o no?", domanda un'altra ragazza. "Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c'è giusto o sbagliato, c'è quello che ti piace. Se ti piace nell'orecchio va bene anche lì, non ti giudico". C'è poi chi domanda dritte per utilizzare per la prima volta un vibratore. "Devo farti un disegno?", risponde Aurora, e procede a spiegare con la sua esilarante mimica. Un confronto che, evidentemente, è molto apprezzato dai follower della 24enne, che rispondono in circa 40mila alle domande che lei stessa pone loro di volta in volta. Perché di sesso, dal punto di vista femminile, si parla ancora troppo poco.

In basso, i consigli sul sesso di Aurora Ramazzotti