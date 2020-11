Aurora Ramazzotti ancora positiva, ma torna a parlare sui social: come sta

Da giorni in isolamento con il fidanzato, le sue condizioni migliorano ma aspetta a cantare vittoria: "Questo virus ci insegna che non si sa mai"

Martedì aveva ringraziato i follower per i tanti messaggi di affetto ricevuti, avvisandoli che sarebbe tornata appena si sentiva meglio. E così ha fatto. Aurora Ramazzotti - positiva al coronavirus e in isolamento dallo scorso weekend insieme al fidanzato Goffredo Cerza - riappare su Instagram e fa sapere di essere migliorata, anche se ci va cauta: "Oggi sto molto meglio - scrive tra le sue storie - Questo virus ci insegna che non si sa mai, quindi starò tranquilla ancora per un po'. Ma che bello svegliarsi bene. Buona giornata a tutti".

Migliorano, dunque, le sue condizioni anche se i sintomi restano. Fra tutti, l'assenza di olfatto, come mostra ironicamente in un'altra storia in cui prova ad odorare la busta di croccantini per gatti: "Io ad annusare qualsiasi cosa per capire se è tornato l'olfatto o no. Sì, sono croccantini per cani. Ieri sera prima di andare a letto ho annusato tutti i sei barattoli e sembrava essere tornato, ma questa gioia mi è stata sottratta ancora prima di poter essere messa in uso".

Aurora Ramazzotti: "Una tosse mai avuta"

Lunedì la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker - durante il collegamento con 'Ogni Mattina', trasmissione in onda su Tv8, di cui è inviata - ha fatto sapere di aver contratto il virus. "Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no" aveva detto, aggiungendo altri particolari: "Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l'ho capito subito e mi sono isolata".

Sotto le storie Instagram di Aurora Ramazzotti, in isolamento con il fidanzato Goffredo Cerza