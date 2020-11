Aurora Ramazzotti positiva al coronavirus: "Una tosse mai avuta, malattia particolare"

La figlia di Eros e Michelle Hunziker lo annuncia in diretta ad 'Ogni Mattina', trasmissione di cui è inviata, in onda su Tv8

Aurora Ramazzotti ha il coronavirus. "Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi", spiega la figlia di Eros e Michelle Hunziker in diretta ad 'Ogni Mattina', trasmissione di cui è inviata.

Anche il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha il coronavirus

In collegamento con il conduttore Alessio Viola, Aurora annuncia la sua assenza dalle prossime puntate del talk show. "Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no", dice la 23enne. "Questa malattia è molto particolare - prosegue - Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone". Non a casa già da ieri la ragazza, da sempre molto attiva sui social, non pubblicata Stories sui suoi profili, scatenando l'appresione tra i fan: il motivo è oggi chiarito.

Quell' "abbiamo" è riferito al fatto che, oltre a lei, è positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza, lo studente con cui fa coppia da ormai quattro anni.

Da qualche tempo Aurora vive da sola a Milano, dunque questo potrebbe aver evitato il contatto con mamma Michelle, in questi giorni in onda con All Together Now e residente a Bergamo con le due figlie minori Celeste e Sole e col marito Tomaso Trussardi.