"Invece di respirare tenevo la pancia": Aurora Ramazzotti svela il rapporto difficile col suo corpo

Da quando è diventata mamma Aurora Ramazzotti guarda il suo corpo con un occhio diverso. Nei primi mesi post parto Aurora ha spesso cercato di sensibilizzare sul tema i suoi follower che spesso le facevano domande sulla sua forma fisica. Mesi fa rispondendo a una domanda su Instagram dichiarò: "Il cambiamento del corpo è sicuramente una parte molto delicata della gravidanza e del post partum e non va assolutamente sottovalutata. Bisogna essere preparate psicologicamente ad accogliere quello che il nostro corpo attraverserà. Non solo il lato estetico con cui fa a botte, ma anche perché si vivono sensazioni forti. Vivere le cose con consapevolezza è importantissimo".

E proprio sullo stesso tema, ovvero la percezione di sé e del proprio corpo è tornata a parlare oggi, 1 luglio, con un post su Instagram in cui ha ripercorso alcune tappe della sua vita dal 2011 al 2024. "Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili", ha scritto a corredo del post.

Immediate sono state le razioni e molte mamme hanno commentato. Il suo non è un discorso riferito solo alle madri, ma più in generale a chi non si è mai sentito giusto guardandosi allo specchio. La sua considerazione di sé, e soprattutto il peso che dà al giudizio esterno, è cambiata da dopo che ha avuto Cesare. Dello stesso parere una donna che ha commentato così: "Leggendo ho rivissuto la mia adolescenza e ora, come te, sono mamma e come te me ne sbatto. Però quanto è stato difficile". E Aurora non ha potuto che darle ragione rispondendole con "Molto".

Adesso vede tutto sotto un'altra prospettiva. Se prima di Cesare si preoccupava di essere paparazzata quando non era perfetta, adesso la sua unica missione è proteggere il figlio dagli obiettivi indiscreti dei fotografi. In questo momento si trova in Sardegna con la madre, Michelle Hunziker, le sorelle e il figlio, proprio dall'acqua cristallina arriva il racconto di un incontro ravvicinato con un paparazzo: "C'è un paparazzo col cannone puntato. Mi metto tra lui e l'obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera".

Il confronto con una madre bellissima

Avere un costante confronto con una madre bellissima e famosa come Michelle Hunziker l'ha spesso messa in difficoltà. "Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero", rivelò quattro anni fa al settimanale Chi.

"Io del mio fisico me ne sarei fregata - ammise - ho sempre amato il cibo, le schifezze e il divano più dello sport. Poi però mi sono successe cose che mi hanno messo alle strette e allora mi sono fatta un cu** così. Io non ho un metabolismo veloce, devo faticare e molto. Ma alla base c'era, ed è sbagliato, la voglia di sentirsi accettata da quelle stesse persone che per anni non hanno fatto altro che dirmi che facevo schifo, che ero grassa, che non andavo bene così com'ero".

Le riflessioni sul corpo di Aurora Ramazzotti

"2011. Un respiro profondo. Speriamo non mi abbia vista nessuno. Ora tiro dentro la pancia. Dicono che se lo fai è come se facessi gli addominali. Almeno serve a qualcosa. Dai adesso mi tolgo i pantaloncini, coprimi per favore. MI giro per vedere se qualcuno guarda. Salva, per ora. Un altro respiro, questa volta a metà, che in costume ho la pancia. E poi dentro di nuovo", questo si ricorda del 2011 l'anno in cui aveva 15 anni, ovvero era in piena adolescenza.

"2016. Ho comprato due paia di pantaloni comodi con cui mi vedo bene, che di questi tempi è raro. Qualcuno se n'è accorto che metto solo quelli? Spero di no. Ahhh, l'estate. Il mare, le vacanze, la libertà. Però di respirare bene ancora non se ne parla, forse se mi copro è meglio. Magari mi siedo nella sabbia così non si vede la cellulite nelle foto. Oppure mi rimetto il copricostume", a 20 anni il rapporto tra Aurora e il suo corpo non è poi così migliorato.

Due anni dopo nella sua vita entra lo sport e diventa praticamente un'ossessione. "2018. Ho iniziato a fare sporti. Sto imparando a respirare, ma è difficile. Si sa che non ho vie di mezzo. Tipo adesso penso solo a quello e se salto un giorno il senso di colpa mi divora. Poi non capisco perché quando mi guardo allo specchio mi faccio ancora schifo. Chi è che mi aveva detto che con lo sport tutto questo sarebbe cambiato? Non è giusto. Le mie amiche non hanno questo problema. Forse se faccio tutto perfetto funzionerà. Intanto trattengo il respiro ancora".

Poi l'incantesimo, dopo quattro anni, si rompe anche perché rimane incinta di Cesare, il figlio che ha avuto con Goffredo Cerza e quindi i suoi allenamenti cambiano e poi piano piano si riducono sempre più. "2022. È da un po' che non mi danno più. Anzi, ho mollato proprio il colpo. Mantenere il controllo era diventato troppo. Sono un impostore? Mi sento così. "Come va l'allenamento?” Sorrido e annuisco, fingo, in effetti per quattro anni è stata la mia vita. Sembrava una vita sana, haha, l'illusione dell'apparenza. L'avevo detto che non avevo vie di mezzo. Anziché imparare a respirare ho imparato a irrigidire la parete addominale e ora è un automatismo. Forse non so più veramente come si respira. Va bene così. Un passo alla volta".

Poi ecco che arriva l'anno in cui il suo bambino ha poco più di un anno e il suo apparire 'perfetta' o meno poco conta. "2024. Guarda che bello il mio bambino che gioca nella sabbia. Si alza e corre verso l'acqua. Ah, c'è un paparazzo col cannone puntato. Non ci penso un secondo. Mi metto tra lui e l'obiettivo. Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera".