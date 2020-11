Aurora Ramazzotti si ferma: "Oggi sto peggio: il virus cambia ogni giorno. Tornerò quando starò bene"

"Grazie di messaggi. Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene". Così Aurora Ramazzotti è tornata a parlare sui social dopo l'annuncio di aver contratto il coronavirus. Questa mattina la figlia di Eros e Michelle ha voluto chiarire le sue condizioni ai fan, dopo l'apprensione dovuta alla sua sparizione da Instagram, dove conta 2 milioni di follower.

"Virus cambia ogni giorno"

Aurora ha annunciato che si prenderà un momento di pausa per rimettersi in sesto. Per questo le sue attività di influencer saranno bloccate per qualche tempo. "Questo virus - dichiara - è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po' meno. I miei polmoni per ora sanno bene e per questo mi sento motlo fortunata". Il post si conclude con la speranza di tornare presto ad intrattenere il suo pubblico: "Abbiamo una diretta di allenamento in sospeso, non lo dimentico".

Aurora Ramazzotti ha il covid: l'annuncio in tv

Ramazzotti aveva annunciato di essere risultata positiva al coronavirus ieri mattina. Lo aveva fatto in diretta a Ogni Mattina, il talk show di Tv8 di cui è inviata, tramite collegamento da casa. "Non mi sento molto bene - aveva detto al giornalista e conduttore Alessio Viola - Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi".

Da qualche tempo Aurora vive da sola a Milano, dunque questo potrebbe aver evitato il contatto con mamma Michelle Hunziker, in questi giorni in onda con 'All Together Now' e residente a Bergamo con le due figlie minori Celeste e Sole e col marito Tomaso Trussardi. "Questa malattia è molto particolare - aveva concluso - Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata. Abbiamo avuto la prontezza di confinarci, quindi non abbiamo avuto contatti con altre persone".