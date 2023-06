Aurora Ramazzotti: "Basta criticare le madri, non date consigli non richiesti"

Sempre sotto la lente d'ingrandimento, questo è uno degli aspetti negativi dell'essere vip e lo sa bene Aurora Ramazzotti che in più di un'occasione si è trovata a dover dare giustificazioni sul suo modo di vivere, ultima in linea temporale la polemica sull'ora d'aria che si era concessa dopo pochi giorni dal parto (insieme al piccolo Cesare).

Ieri sera, 6 giugno, Aurora ha pubblicato una foto del bambino mentre prendeva il latte da un biberon. Questo dettaglio non dov'essere sfuggito e probabilmente la neo mamma ha ricevuto molti messaggi in cui le veniva chiesto il perché di tale scelta e così Aurora ha deciso di comunicare pubblicamente che ha semplicemente finito il latte.

"Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte - Ramazzotti si riprende mentre parla al figlio rispondendo così ai follower - ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede".

"Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno. Ogni esperienza è valida, non vanno criticare le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti", aggiunge poi la 26enne.