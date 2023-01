"Sembra che sei incinta solo tu" e Aurora Ramazzotti sbotta: "Basta rompermi i maro*i"

Non la lasciano stare neanche con un pancione di sei mesi addosso. Le critiche, dopotutto, quando c'è di mezzo Aurora Ramazzotti sono all'ordine del giorno. L'aspirante conduttrice, influencer e presto mamma, infatti, è uno dei personaggi più "odiati" dai social, o meglio, da chi vi si nasconde dietro. La 26enne viene quasi sempre ricoperta di critiche ogni volta che apre bocca e sembra proprio che nessuno riesca a sopportare il suo carattere estroverso e quella vena ironica presa da mamma Michelle che le fa sempre dire tutto quello che pensa, anche quando è qualcosa di scomodo o politicamente scorretto. Aurora, infatti, la conosciamo tutti per le sue lezioni di sesso, argomento di cui non ha mai avuto paura di parlare apertamente, nonostante la sua giovane età, per quel discorso sul clitoride che ha fatto, quest'estate, il giro del web e per questa gravidanza venuta fuori un po' a sorpresa che la renderà prestissimo mamma di un bambino.

Se lei, però, ultimamente si è un po' dileguata dai social per vivere la gravidanza nel privato, le critiche su di lei non si sono mai spente, anzi, continuano ad aumentare sempre più.

"Sembra che sei incinta solo tu" le scrive un hater commentando le sue ultime stories su Instagram e lei, senza indugio, decide di rispondere a tono con uno sfogo social che non è passato inosservato.

"Mi fa morire perché uno pensa che almeno durante la gravidanza la gente sia disincentivata a tritarti i maro*i e invece no - è lo sfogo di Aurora -. Neanche lì sei libera di esprimerti, trovano sempre il modo. Adesso la frase più gettonata è: "Che palle sembra che sei incinta solo tu", ma cosa vuol dire, non ha senso questa frase, ribeccatevi".

E dopo questo attacco la 26enne si è lasciata andare a un lungo sfogo sull'uso dei social e sulla società contemporanea prendendosela con la categoria dei boomers che lei stessa definisce "una massa di incattiviti" pronta solo a demolire le persone con commenti inutili su piattaforme come Facebook.

Sembra proprio che Aurora sia arrivata al limite. Si placheranno mai le critiche su di lei?