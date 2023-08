Aurora racconta Goffredo papà e pubblica le foto con Cesare: la reazione di lui in un commento

Prima estate da genitori per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, premurosi e amorevoli verso il figlio Cesare Augusto che, sebbene tenuto al riparo dagli sguardi dei follower, è protagonista preferito dei post di mamma e papà. L'ultimo, però, è più speciale del solito, rivolto com'è da Aurora all'uomo che le è accanto da sette anni e che in questi mesi si sta confermando l'uomo meraviglioso con cui ha deciso di costruire una famiglia.

"Vederlo diventare papà è stata un'emozione immensa e continua a esserlo ogni giorno" scrive la figlia di Eros e Michelle Hunziker a corredo di una rassegna di foto dedicate a Goffredo che coccola il loro bimbo: "Non c'è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facevo a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme". Una vera e propria dedica d'amore quella rivolta al neopapà che, dal canto suo, ha subito risposto alle parole così piene d'amore con un "ti (vi) amo" rivolto alla donna della sua vita e al bimbo che ha suggellato la profondità del loro legame.

Chi è Goffredo Cerza

Goffredo Cerza, 27 anni, è originario di Roma. La sua famiglia gravita nel settore sanitario: la mamma di Goffredo, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il papà, Fabio Cerza, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha una sorella più grande Carolina, di professione biologa molecolare, che da qualche anno ha reso Cerza zio di una bambina.

Laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London, Cerza ha iniziato a muovere i primi passi come Marketing Manager e Business Analyst nella City, per poi fare rientro in Italia anche per amore di Aurora Ramazzotti. Oltre alla carriera nel marketing, Goffredo ha deciso di trasformare la propria passione per il fitness in un lavoro fondando il marchio "kingcerzfitness".