"I miei sono tornati amici e dopo anni": Aurora Ramazzotti e il retroscena su Tomaso Trussardi

Aurora Ramazzotti condurrà, insieme a Elenoire Casalegno, Love Mi lo show di Fedez in piazza Duomo a Milano. Proprio in occasione di questo evento beneifico, che sarà anche in diretta su Italia 1 a partire dalle 19:00 il 28 giugno, Aurora ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

Aurora Ramazzotti e il rapporto ritrovato dei genitori

Impossibile non domandarle dei genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Grazie a loro, come lei stessa precisa, ha vissuto una vita nell'agio, ma allo stesso tempo sono un fardello lavorativo: "(Averli come genitori è) un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Alle persone — a prescindere, senza conoscermi — io sto sulle palle".

Pochi giorni fa è uscito il nuovo lavoro musicale di Eros, Ama, e nel videoclip ci sono le sue donne: le protagoniste infatti sono Aurora e Michelle. "È stata una sua idea (di Eros) - spiega l'influencer - ha fatto una sorpresa a me e a mia mamma perché ci siamo ritrovate sul set senza sapere una dell’altra. È stato un gesto di cuore.

Ecco che poi Aurora parla dei cambiamenti avvenuti nell'ultimo anno, ovvero da quando sua mamma e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione: "Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima". Non è un segreto, anche Michelle lo ha dichiarato, che per rispetto di Tomaso i rapporti tra la showgirl e il cantante si erano molto raffreddati per poi ritrovarsi grazie alle arti marziali e infatti con grande gioia Aurora ammette: "L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti". Anche se Trussardi non è mai stato citato nell'intervista è palese la presenza dell'ex compagno della madre in questa risposta, nessun giudizio, ma un'evidente considerazione di come la sua vita di figlia sia molto migliorata dopo la loro separazione.