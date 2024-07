Preso di mira il figlio di Ramazzotti. "Non sono insulti è la realtà" e Aurora sbotta (a Corona)

Aurora Ramazzotti è stanca e così dopo l'ennesima critica al suo aspetto fisico, a quello del compagno, Goffredo Cerza, ma soprattutto a suo figlio, Cesare Augusto, ha deciso di rispondere. Questa volta non contro un leone da tastiera che si nasconde dietro un profilo, spesso falso, ma a Fabrizio Corona e al suo DillingerNews.

Solo poche ore fa Aurora aveva postato il messaggio che le era stato inviato da un utente in cui lei e Goffredo venivano definiti brutti e di conseguenza anche il figlio - il cui volto non è mai stato pubblicato sui social. Parole che ovviamente feriscono, a prescindere da chi le abbia pronunciate. La storia di Ramazzotti è stata però poi ripresa dal sito di Corona che ha scritto, tra le altre cose: "Ma come si fa a non dare ragione a chi ha mandato quel messaggio alla Ramazzotti?" e poi "è inevitabile essere attaccati ed è altrettanto giusto che il popolo, lo stesso che dà loro gloria e fama, possa dire quello che pensa".

L'influencer ha quindi deciso di rispondere ironicamente a quanto riportato sia su Instagram che sul sito di Dillinger. "Sono d'accordo - ha scritto Ramazzotti - per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio non solo è concesso ma è giusto. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l'aspetto fisico di un'intera famiglia incluso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione ma dietro uno schermo e con un profilo falso!".